Болгарія продовжить ремонтувати українську військову техніку попри відкликання ліцензій Росією

Міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що його країна продовжить ремонтувати українську військову техніку попри рішення Росії відкликати ліцензії болгарських підприємств на ремонт російських вертольотів.

Про це повідомляє AP, передає Європейська правда.

Заков зазначив, що рішення Росії не вплине серйозно на Болгарію, а також не завадить ремонту нею української військової техніки.

"Те, що сталося з газом, тепер сталося з ліцензіями на вертольоти", – сказав Заков, маючи на увазі раніше призупинення поставок російського газу в Болгарію після того, як вона відмовилася платити за нього в рублях.

Раніше повідомлялося, що Росія відкликала свідоцтва в авіаремонтних підприємств Чехії та Болгарії, які займаються в тому числі ремонтом вертольотів типу "Мі".