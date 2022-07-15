Зростання економіки Китаю сповільнилося до мінімуму за останні два роки

У першому півріччі 2022 року валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю зріс на 2,5% у річному обчисленні.

Про це свідчать дані, опубліковані у п'ятницю Державним статистичним управлінням КНР, повідомляє китайське інформагентство Сіньхуа.

При цьому у другому кварталі зростання ВВП Китаю сповільнилося до 0,4%. Як зауважує Bloomberg, це найповільніші темпи зростання другої економіки світу з моменту появи коронавірусу два роки тому.

Це свідчить про те, що мета уряду КНР досягти зростання економіки на 5,5% у 2022 році стає все більш недосяжною.

Уряд КНР не ставив ціль щодо зростання ВВП у 2020 році, під час першої хвилі спалаху коронавірусу, і не досяг її лише на 0,2 відсоткового пункту в 1998 році.

Як повідомлялося, раніше директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що перспективи світової економіки "суттєво погіршилися" з квітня і вона не може виключити ризик виникнення глобальної рецесії вже наступного року.