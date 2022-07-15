Німеччина додатково виділить 2,4 мільярда євро на допомогу українським біженцям

Німеччина цього року додатково виділяє 2,4 млрд євро ($2,4 млрд) для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців у країні.

Про це заявив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, передає Reuters.

Гайль зазначив, що наразі близько 800 тисяч людей із України шукали притулку в Німеччині, з яких 30% – віком до 14 років.

Управління праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання безробіття, оскільки українські біженці реєструються у відомстві в пошуках роботи.

Близько 360 тис. українців наразі зареєструвалися в системі соціального забезпечення Німеччини, із яких 260 тис. шукають роботу, сказав Гайль.

"Тепер справа в тому, щоб надати їм роботу", – додав він.