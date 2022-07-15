Вже зібрано 3,6 мільйона тонн зерна нового врожаю, – Мінагрополітики

Збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 1,2 млн га (10%) при врожайності 29,3 ц/га, намолочено 3,6 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це йдеться в повідомленні Мінагропоітики.

Зокрема:

пшениці обмолочено 588,3 тис. га, при врожайності 28,8 ц/га намолочено 1,7 млн тонн;

ячменю обмолочено 589,6 тис. га при врожайності 30,9 ц/га намолочено 1,8 млн тонн;

гороху обмолочено 42,1 тис. га, при врожайності 18,4 ц/га намолочено 77,3 тис. тонн.

Загалом лідерами по обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини, які зібрали 39% площ (404 тис. га) зернових та зернобобових культур, намолотили 982,8 тис тонн зерна, Дніпропетровська область – обмолотили 24% площ (252 тис га), зібравши 709,5 тис тонн зерна. Аграрії Миколаївської області зібрали 37% площ (247 тис га), намолотили 679,2 тис тонн зерна.

Крім того, аграрії 15 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 133,7 тис. га, (11%), намолочено 259,2 тис. тонн насіння при урожайності 19,4 ц/га.

Як повідомлялося, Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.