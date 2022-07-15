Латвія обмежила ввезення підакцизних товарів з Білорусі та Росії

Сейм Латвії вніс поправки до закону "Про акцизи", які мають обмежити переміщення фізичних осіб через кордон Білорусі та Росії для придбання підакцизних товарів для власного споживання.

Про це повідомив портал латвійського радіо та телебачення, передає Інтерфакс-Україна.

"Досі дозволялося вивозити через кордон підакцизні товари для власного споживання раз на тиждень. Поправка подовжила цей період до одного разу на 30 днів. Як пояснюється в супровідному документі до поправок, зміни були внесені для того, щоб громадяни Латвії не могли їздити до Росії та Білорусі для придбання певних підакцизних товарів з урахуванням геополітичної ситуації", – йдеться в повідомленні.

До товарів, яких торкнулися обмеження, входять тютюнові вироби, алкогольна продукція, паливо, моторні олії.

Зазначається, що "незважаючи на попередження служби безпеки, жителі Латвії з великим бажанням їдуть до Білорусі, багато хто з наміром пройтися магазинами".

Безвізовий порядок в'їзду до Білорусі було дозволено громадянам Литви та Латвії з 15 квітня по 15 травня 2022 року. Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про його продовження до кінця 2022 року. З 1 липня безвізовий режим також був поширений на громадян Польщі. За даними Держприкордонного комітету Білорусі, можливістю в'їхати до республіки без візи вже скористалися близько 115 тис. осіб.

Між Латвією та Росією з 2010 року діяла угода про спрощення поїздок для мешканців прикордонних регіонів двох країн. Однак цього тижня кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення призупинити його дію з 1 серпня.