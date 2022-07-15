Ембарго на російське золото: Єврокомісія представила сьомий пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія офіційно представила новий пакет санкції проти Росії, який має на меті підвищити ефективність попередніх шести санкційних пакетів, а також передбачає заборону на імпорт російського золота.

Про це оголосила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляється на сайті ЄК.

"Жорстока війна Росії проти України не припиняється. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші суворі санкції ЄС проти Кремля, підвищити ефективність їх виконання та продовжити їх до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію", – наголосила очільниця Єврокомісії.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель додав, що новий санкційний пакет також передбачатиме розширення персональних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії.

Згідно з повідомленням, новий санкційний пакет роз’яснює низку положень накладених раніше санкцій з метою посилення правової визначеності та забезпечення дотримання санкцій державами-членами ЄС.

"Він також узгоджує санкції ЄС із санкціями наших союзників і партнерів, зокрема у G7. Важливо те, що пакет підтверджує рішучу позицію Комісії щодо захисту продовольчої безпеки в усьому світі", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, нові санкції передбачають запровадження заборони на імпорт російського золота, заходи для посилення контролю над експортом товарів подвійного використання та передових технологій в РФ, а також посилення вимог до звітності щодо заморожування російських активів.

"У пакеті також повторюється, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією. Так само в тексті уточнюється точний обсяг деяких фінансово-економічних санкцій", – зазначається у повідомленні.

Насамкінець пропонується продовжити чинні санкції ЄС на шість місяців, до наступного перегляду наприкінці січня 2023 року.

Єврокомісія уточнює, що новий пакет санкцій ще мають обговорити та затвердити представники країн ЄС.

Читайте також: У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів, – ЗМІ

Як повідомлялося, напередодні Міністерство фінансів США також зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують.

Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована наступного тижня.