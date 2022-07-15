Запаси газу перевищили 11 мільярдів кубометрів, – Шмигаль

Україна станом на середину липня накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) 11,3 млрд кубометрів природного газу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів, передає Інтерфакс-Україна.

Шмигаль нагадав, що перед НАК "Нафтогаз України" поставлене завдання накопичити в українських підземках 19 млрд кубометрва до початку опалювального сезону 2022/2023 років.

За словами Шмигаля, запаси вугілля на складах електростанцій України на середину липня становлять 1,5 млн тонн.

"Продовжуємо нарощувати і власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, щоб на початок опалювального сезону наші запаси становили надійні понад 2 млн тонн", – сказав Шмигаль.

Глава уряду нагадав про виділені 300 млн грн на ремонти пошкоджених окупантами ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Крім того, наразі в середньому на третину виконано роботи з підготовки об'єктів теплопостачання, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери до опалювального сезону. Тривають ремонти котелень та ліній електропередач.

Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна створить запас модульних котелень та генераторів для опалювального сезону.