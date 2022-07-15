В Instagram з’явилися платні підписки

Соціальна мережа Instagram запустила платні підписки на пости творців контенту, їхні Reels, Stories та стріми Instagram Lives.

Про це оголосив CEO компанії Адам Моссері, повідомляє галузеве видання AIN.UA.

Він уточнив, що наразі ця функція доступна лише в США, але згодом з’явиться й в інших країнах.

Вартість підписки залежатиме від кількості ексклюзивних постів, які пропонує творець контенту, і варіюватиметься від $0,99 до $99,99 на місяць.

Водночас автори отримають можливість публікувати контент у стрічці, який бачитимуть лише платні підписники. Також у профілях креаторів з’явиться окрема вкладка Subscriber Home, де буде зібраний увесь платний контент для передплатників.

За словами Моссері, це був найбільш поширений запит від авторів.

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Серед інших оновлень – Subscriber Chats, де творці контенту зможуть спілкуватися із групою з 30 підписників одночасно.

"Ми хочемо зробити Instagram найкращим місцем для заробітку авторів. Найважливішим для креаторів з усього світу є стабільний дохід. Тому, що створення контенту – це бізнес. І класний спосіб отримувати стабільний та передбачуваний дохід – це підписки", – зазначив Моссері.

Як повідомлялося, опцію платної підписки соціальна мережа почала тестувати у січні 2022 року. Тоді вона була доступна 10 творцям контенту в США. Зараз її масштабували на тисячі інших американських креаторів.