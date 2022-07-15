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Кабмін затвердив асоціацію з Міжнародним енергетичним агентством

мэа

Кабінет міністрів України затвердив спільну декларацію про асоціацію між українським урядом та Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні затвердимо спільну декларацію про асоціацію між урядом та Міжнародним енергетичним агентством для посилення нашої співпраці та взаємодії. Україна вже продає електроенергію до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови. У першому півріччі Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у півтора рази порівняно з минулим роком. Усе це відбувається завдяки приєднанню до енергетичної системи Європи", – сказав Шмигаль.

Зокрема, положеннями спільної декларації закріплено намір сторін співпрацювати у широкому спектрі діяльності, пов'язаної з енергетикою, зокрема, щодо аналізу енергетичного ринку, реконструкції енергетичної системи, зміцнення енергетичної безпеки, розвитку енергоефективності, прискорення енергетичного переходу, поширення використання альтернативних видів енергоресурсів.

Автор: 

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