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Новини
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Телеканали Ахметова почали звільняти співробітників (оновлено)

ахметов

Медіахолдинг "Медіа Група Україна" Ріната Ахметова починає звільняти працівників, кожному з них обіцяють виплатити від 3 до 12 "довоєнних" окладів, залежно від кількості років роботи.

Про це йдеться у листі директора медіахолдингу Євгенія Бондаренка до працівників, повідомляє видання "Бабель". Згодом цю інформацію офіційно підтвердили у групі SCM Ахметова.

"На превеликий жаль, ми розпочинаємо прощатися зі співробітниками. У першу чергу це стосуватиметься "четвертої категорії" – це працівники, які станом на 11 липня не були задіяні у виробничих процесах. Попередньо я проговорив з керівниками активів – і вже з понеділка вони, за участі ейчарів, розпочнуть комунікації з керівниками підрозділів", – йдеться в листі Бондаренка.

Своєю чергою у пресслужбі SCM наголосили, що ця сума значно більша, ніж передбачено чинним законодавством (за законом, при звільненні має бути виплачено один місячний оклад). SCM також обіцяє виплатити компенсації за невикористані відпустки.

"Процес завершення співпраці медіагрупи із нашими співробітниками пройде в декілька етапів. Перший, що стартує у понеділок, стосуватиметься тих, хто станом на 11 липня не був задіяний у виробничих процесах. Про наступні буде повідомлено окремо", – уточнили у пресслужбі SCM.

При цьому медіахолдинг планує продовжувати транслювати національний марафон "Єдині новини", допоки рішення Нацради з телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій та відповідне рішення Мінʼюсту не набудуть чинності. При цьому виробництво власних продуктів телеканали холдингу припиняють.у повідомленні.

За даними видання "Детектора медіа", канали "Медіа Групи Україна" вийдуть із процесу виробництва національного марафону новин з п'ятниці, 22 липня. Найімовірніше, їх слот МГУ у нацмарафоні отримають телеканали "1+1" або "Рада".

Читайте також: Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха, – Мін'юст

Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

Наступного ж дня "Медіа Група Україна" (МГУ) Ахметова повернула державі ліцензії на всі свої телеканали, ОТТ-платформу Oll.tv та друковані медіа. Голова Нацради з питань теле- і радіомовлення Ольга Герасимʼюк зазначала, що затвердити рішення про повернення ліцензій МГУ Нацрада може вже 21 липня. 

Разом з тим із 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) СКМ (60) звільнення (1003) медіа (68) телебачення (404)


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Топ коментарі
+11
Хто музику замовляє, той і платить. Тепер все Квартал..
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15.07.2022 18:45
+10
Ну що, познущалися з ФОПів? Думали, що олігархи забезпечать людей робочими місцями? Тепер як в 90-ті ідемо всі колядувать на вулицю
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15.07.2022 18:46
+9
А теперь наблюдаем куда переползет Влащенко и Голованов ... и делаем выводы
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15.07.2022 19:07
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Хто музику замовляє, той і платить. Тепер все Квартал..
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15.07.2022 18:45 Відповісти
А чим той квартал гратиме цього разу, цікаво?
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16.07.2022 00:46 Відповісти
Боротьбу з олігархами замовляли всі і на протязі, принаймі, 20 останніх років. Чи ми вже "передумали"? Чи може понадіялися, що полялякають, як завжди, і залишиться все, як є? Як звично!
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16.07.2022 15:51 Відповісти
Главное, что бы борьба с олигархами не закончилась монополизацией 4 власти в шаловливых ручках ОПы. А к этому все и идет.
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16.07.2022 19:45 Відповісти
Это будет такая "серость", что смотреть можно будет только по принуждению. Уже сейчас этот "марафон" немногие смотрят.
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17.07.2022 17:04 Відповісти
Це не боротьба з олігархами, а монополізація ЗМІ. Пуйло теж з цього починав.
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17.07.2022 11:59 Відповісти
а де ж Савка харчуватись буде ?

буде вилизувати ЗЕдніцу ?
не привыкать....
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17.07.2022 12:28 Відповісти
Ну що, познущалися з ФОПів? Думали, що олігархи забезпечать людей робочими місцями? Тепер як в 90-ті ідемо всі колядувать на вулицю
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15.07.2022 18:46 Відповісти
А в чем были издевательства над ФОПами, можно по подробнее?
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17.07.2022 15:30 Відповісти
А в цей час руда тварюка відкрила канал у польщі і буде транслювати на Україну у тому числі. клоунів знову мокнули у лайно
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15.07.2022 19:04 Відповісти
Що буде транслювати?

Передачі, у тому числі і новини, роблять люди, журналісти, оператори, тощо, які повинні знаходитись на місці подій.

Якщо ці люди будуть в Польщі знаходитись, то що вони зможуть відзняти про Україну?
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15.07.2022 21:15 Відповісти
У Польщі може бути тільки студія і апаратна з редакцією, а журналісти і оператори будуть надсилати їм контент на фрілансі. Єдине як з цим зможуть тут боротися то це створювати проблеми з акредитацією хіба що
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16.07.2022 10:30 Відповісти
А теперь наблюдаем куда переползет Влащенко и Голованов ... и делаем выводы
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15.07.2022 19:07 Відповісти
На міжнаціональний телемарафон піарити найвеличнішого?
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15.07.2022 19:37 Відповісти
назад в "СОВОК"?-надія тільки на і-нет
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17.07.2022 11:50 Відповісти
А я рад ,некоторые программы Ахметовских каналов напоминали дешевую постанову, расчитанную на сиюминутную популярность и на бомжей из деревни Кацапетовки.Примеров уйма .Почивайте в бозе производители дешевого СЮРА
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15.07.2022 19:33 Відповісти
А шо с інтером? Тобі нагадати які вони крутили сєріали?
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15.07.2022 19:38 Відповісти
ЗЕбуїни радіють)) Тупі навіть не розуміють що Ахметов просто зареєструє ці канали в Польщі і зайде з цією пропогандою в Україну вже як Польський Інвестор в медіа-бізнес !!!
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15.07.2022 20:27 Відповісти
Підкажіть будь ласка - що в Польщі можно зняти про Україну? Вавель, наприклад, чи вокзал в Катовіце?
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15.07.2022 21:17 Відповісти
Те що і в Україні (( Невже важко зрозуміти що журналіст з польскими документами не завжди є поляком (( і до того українці працювали на іноземні канали . Так що такий варіант цілком можливий , просто цих каналів у Т 2 не буде , ото і всього ((
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15.07.2022 23:01 Відповісти
Зато в Украине Ахметов уже не олигарх. 3 раза хаха. Величайшая победа ЗЕуряда
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15.07.2022 21:05 Відповісти
шаг за шагом и мы выгоним ахметова и православную суку с Украины!!!
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15.07.2022 23:57 Відповісти
Да. Вигоним. Ми наш ми новий мир построим. Разкуркулить і все поділить!
Отоді зажевем! Даешь шашлики 1 мая!
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16.07.2022 10:57 Відповісти
А за що його виганяти, він навіть не олігарх. Запитайте в Малюськи із зе-уряду.
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17.07.2022 12:03 Відповісти
А шо такое. На месте Рината так поступил бы каждый. Дует сиамцев опять выглядит посмешищем. Остались лишь кнопки а каналов нет физически. Уже министерок провопил, Ахметов не олигарх, возвращайся назад, мы тебя ждем. А на екране должна остаться только одна госпожа Скабейчук. Как реклама в 12 стульях: Похоронное бюро Базенчука. Милости просим.
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16.07.2022 13:37 Відповісти
Тепер все буде коломойська Мосійчук, та Квартал 95.
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16.07.2022 18:48 Відповісти
А як же Вася Голованов харчуватися буде?
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16.07.2022 19:42 Відповісти
Так он теперь будет, хрен без соли доедать.
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16.07.2022 22:23 Відповісти
Эта рыжая крыса, ну как проституточка, своей лапой машет. - (Фото)
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16.07.2022 22:30 Відповісти
Звільнені виїдуть в росію, або перейдуть на підтанцівку в ЗЕтелемарафон.
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17.07.2022 21:04 Відповісти
Данбас паражняк ні гоніт !
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17.07.2022 23:03 Відповісти
Не все! коту масляна. Прийде великий піст. Ви свою справу заробили, тепер зароблять інші, але і їм прийде кінець, якщо замовлення кремлятника вичитуватимуть
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18.07.2022 02:20 Відповісти

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