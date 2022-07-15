Телеканали Ахметова почали звільняти співробітників (оновлено)

Медіахолдинг "Медіа Група Україна" Ріната Ахметова починає звільняти працівників, кожному з них обіцяють виплатити від 3 до 12 "довоєнних" окладів, залежно від кількості років роботи.

Про це йдеться у листі директора медіахолдингу Євгенія Бондаренка до працівників, повідомляє видання "Бабель". Згодом цю інформацію офіційно підтвердили у групі SCM Ахметова.

"На превеликий жаль, ми розпочинаємо прощатися зі співробітниками. У першу чергу це стосуватиметься "четвертої категорії" – це працівники, які станом на 11 липня не були задіяні у виробничих процесах. Попередньо я проговорив з керівниками активів – і вже з понеділка вони, за участі ейчарів, розпочнуть комунікації з керівниками підрозділів", – йдеться в листі Бондаренка.

Своєю чергою у пресслужбі SCM наголосили, що ця сума значно більша, ніж передбачено чинним законодавством (за законом, при звільненні має бути виплачено один місячний оклад). SCM також обіцяє виплатити компенсації за невикористані відпустки.

"Процес завершення співпраці медіагрупи із нашими співробітниками пройде в декілька етапів. Перший, що стартує у понеділок, стосуватиметься тих, хто станом на 11 липня не був задіяний у виробничих процесах. Про наступні буде повідомлено окремо", – уточнили у пресслужбі SCM.

При цьому медіахолдинг планує продовжувати транслювати національний марафон "Єдині новини", допоки рішення Нацради з телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій та відповідне рішення Мінʼюсту не набудуть чинності. При цьому виробництво власних продуктів телеканали холдингу припиняють.у повідомленні.

За даними видання "Детектора медіа", канали "Медіа Групи Україна" вийдуть із процесу виробництва національного марафону новин з п'ятниці, 22 липня. Найімовірніше, їх слот МГУ у нацмарафоні отримають телеканали "1+1" або "Рада".

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Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

Наступного ж дня "Медіа Група Україна" (МГУ) Ахметова повернула державі ліцензії на всі свої телеканали, ОТТ-платформу Oll.tv та друковані медіа. Голова Нацради з питань теле- і радіомовлення Ольга Герасимʼюк зазначала, що затвердити рішення про повернення ліцензій МГУ Нацрада може вже 21 липня.

Разом з тим із 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).