Грузія почне видобуток власного газу не пізніше у найближчі два роки

Підтверджені запаси газу на родовищі в Кахетії становлять 16 млрд кубометрів, найближчим часом розпочнеться їхня розробка.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі, передає Інтерфакс-Україна.

"За найпесимістичнішими розрахунками, видобуток газу на цьому родовищі розпочнеться у 2024 році", – зазначив Давіташвілі.

За даними Держагентства нафти та газу, наявність природного газу на родовищі підтвердила свердловина, пробурена фахівцями компанії Schlumberger. В агентстві вважають, що цих запасів вистачить країні приблизно на вісім років споживання.

Грузія майже 100% газу імпортує із Азербайджану. У 2021 році постачання газу із сусідньої країни склали 2,2 млрд кубометрів.