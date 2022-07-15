Грузія почне видобуток власного газу не пізніше у найближчі два роки
Підтверджені запаси газу на родовищі в Кахетії становлять 16 млрд кубометрів, найближчим часом розпочнеться їхня розробка.
Про це повідомив віце-прем'єр, міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі, передає Інтерфакс-Україна.
"За найпесимістичнішими розрахунками, видобуток газу на цьому родовищі розпочнеться у 2024 році", – зазначив Давіташвілі.
За даними Держагентства нафти та газу, наявність природного газу на родовищі підтвердила свердловина, пробурена фахівцями компанії Schlumberger. В агентстві вважають, що цих запасів вистачить країні приблизно на вісім років споживання.
Грузія майже 100% газу імпортує із Азербайджану. У 2021 році постачання газу із сусідньої країни склали 2,2 млрд кубометрів.
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