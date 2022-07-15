НАБУ повідомило про нову підозру колишньому голові "Приватбанку" Дубілету

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) 15 липня повідомили колишнього голову "Приватбанку" Олександра Дубілета, його першого заступника та керівника департаменту про підозру у розтраті грошових коштів банку на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, підозри стосуються нового епізоду справи про розтрату коштів "Приватбанку" перед його націоналізацією.

За даними слідства, ексголова правління "Приватбанку", його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року, за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили близько 223 млн грн коштів банку на користь підконтрольних та пов’язаних з "Приватбанком" компаній.

"Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої", – зазначається у повідомленні.

В НБАУ уточнили, що стосовно епізоду розтрати на суму 136,8 млн грн детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року.

"За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації", – йдеться у повідомленні.

За новим епізодом НАБУ і САП 15 липня повідомили про підозру керівника департаменту операційного напрямку банку (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України).

Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів "Приватбанку", а саме:

ексголову правління ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);

експершого заступника голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

колишню керівницю департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як повідомлялося, у п’ятницю, 15 липня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишньому голові правління ПАТ "КБ "Приватбанк" Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: Колишній голова "Приватбанку" Дубілет оскаржить рішення про заочне розслідування

Нагадаємо, у березні детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій у другій справі про розтрату 8,2 млрд грн коштів банку напередодні націоналізації.

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ "Приватбанк" тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати $314,9 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам за підробленими документами.

У той час Дубілет жив в Австрії і відразу ж після отримання підозри переоформив свою частку в компанії, що запустила проект monobank. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.

У лютому Дубілету разом із колишнім його першим заступником на посаді голови "Приватбанку" Володимиром Яценком та екс-першим заступником голови правління пов'язаної з банком компанії "Інгосстрах" Олені Бичихіній повідомили про підозру у справі про розтрату 136 млн грн "Приватбанку" перед націоналізацією. При цьому Яценка було затримано завдяки тому, що НАБУ змогло посадити літак, в якому він намагався втекти з країни. Але в результаті затриманий вийшов на волю під заставу 52 млн грн.