Заснований в Україні освітній сервіс Preply залучив $50 мільйонів інвестицій

Міжнародний маркетплейс для пошуку репетиторів Preply (Бруклайн, Массачусетс), заснований у 2012 році Україні, в рамках раунду фінансування "C" залучив $50 млн, збільшивши загальну суму залучення інвестицій з моменту створення стартапу до більш ніж $100 млн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Раунд серії "C" очолив Owl Ventures із Кремнієвої долини, найбільший у світі інвестор у галузі освітніх технологій.Попередні інвестори Diligent Capital, Hoxton Ventures, Educapital, Evli Growth Partners, співзасновник Grupa Pracuj Пшемислав Гачек брали участь, а також нові інвестори, такі як Swisscom Ventures і Orbit Capital", – зазначається в повідомленні.

Команда сервісу налічує більш ніж 400 співробітників 58 різних національностей у 30 країнах світу.

Маркетплейс Preply об'єднує сотні тисяч учнів із більш ніж 32 тис. репетиторів, які викладають понад 50 мов. Число користувачів Preply зросло в чотири рази за останні два роки, а за останній рік компанія потроїла розмір свого бізнесу з вивчення мов B2B, серед клієнтів якого тепер є Bytedance (TikTok), Mercedes і McKinsey.

США є найбільшим ринком Preply, 27% учнів у США вивчають іспанську мову, за якими слідують англійська, французька, китайська та арабська мови. Завдяки алгоритму машинного навчання продукт пропонує підбір учнів та викладачів, рекомендовані викладачі створюють індивідуальні плани уроків відповідно до бюджету, розкладу та поточних знань учня.

У липні 2018 року Preply повідомляв про залучення в Seed-раунді $4 млн і відкриття другого після Києва офісу в Берліні, в березні 2020 року компанія прозвітувала про залучення ще $10 млн у Seed-раунді та плани відкрити філію в США. Тоді в ній працювало 125 співробітників із 25 країн.

Минулого року Preply залучила $35 млн від таких інвесторів, як Owl Ventures та Full In Partners, за участю попередніх інвесторів.