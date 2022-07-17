Світові витрати на IT цього року перевищать $4,5 трильйона, – Gartner

Світові витрати на інформаційні технології (ІТ) за підсумками 2022 року збільшаться на 3% і перевищать $4,5 трлн.

Це прогнозує дослідницька компанія Gartner Inc., передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що 2021 року вони підвищилися на 10,1% – до $4,4 трлн.

Таким чином, цьогорічні темпи підйому сповільняться, зокрема через скорочення витрат споживачів на купівлю персональних комп'ютерів, планшетів і принтерів.

"Інфляція хвилює всіх. Центральні банки по всьому світу зосереджені на боротьбі з інфляцією, і очікується, що її загальний рівень опуститься до кінця 2023 року. Однак поточний рівень волатильності, що спостерігається як у інфляції, так і в курсах обміну валют, не повинен вплинути на інвестиційні плани ІТ-директорів у 2022 році", – зазначив віце-президент з досліджень Gartner Джон-Девід Лавлок.

Витрати у сфері "хмарних" технологій збільшилися минулого року на 18,4% і, за прогнозами, зростуть на 22,1% цього року. За оцінками Gartner, найбільший підйом у 2022 році продемонструє сегмент дата-центрів – на 11,1%.

Загалом ІТ-витрати наступного року, як очікується, збільшаться на 6,1% – до $4,8 трлн.