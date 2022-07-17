Білл Гейтс хоче передати майже всі свої статки на благодійність

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс перерахує $20 млрд у власний благодійний фонд Bill & Melinda Gates Foundation, а в майбутньому хоче перерахувати на благодійність усі свої статки.

Про це Гейтс написав у власному блозі, передає AIN.

Так, у фонді планують збільшити свої виплати на 50% у порівнянні з рівнем до пандемії, тобто з $6 млрд до $9 млрд.

У Twitter Гейтс також повідомив, що збирається передати на благодійність майже всі свої статки.

Згідно з оцінкою Bloomberg Billionaire Index, Білл Гейтс є четвертою найбагатшою людиною світу, і має приблизно $114 млрд. Більша частина його статків пов’язана з акціями Microsoft.

Гейтс заснував благодійний фонд разом із дружиною, Меліндою Гейтс. Попри розлучення у 2021 році, пара продовжила працювати над розвитком фонду разом. Зараз це одна з найбільших благодійних організацій у світі, яка націлена на боротьбу за з хворобами, досягнення ґендерної рівності та зниження рівня дитячої смертності.