Білл Гейтс хоче передати майже всі свої статки на благодійність
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс перерахує $20 млрд у власний благодійний фонд Bill & Melinda Gates Foundation, а в майбутньому хоче перерахувати на благодійність усі свої статки.
Про це Гейтс написав у власному блозі, передає AIN.
Так, у фонді планують збільшити свої виплати на 50% у порівнянні з рівнем до пандемії, тобто з $6 млрд до $9 млрд.
У Twitter Гейтс також повідомив, що збирається передати на благодійність майже всі свої статки.
Згідно з оцінкою Bloomberg Billionaire Index, Білл Гейтс є четвертою найбагатшою людиною світу, і має приблизно $114 млрд. Більша частина його статків пов’язана з акціями Microsoft.
Гейтс заснував благодійний фонд разом із дружиною, Меліндою Гейтс. Попри розлучення у 2021 році, пара продовжила працювати над розвитком фонду разом. Зараз це одна з найбільших благодійних організацій у світі, яка націлена на боротьбу за з хворобами, досягнення ґендерної рівності та зниження рівня дитячої смертності.
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Я буду аплодувати стоя.
Ні, навіть і в мріях такого не вдається намалювати. Все якась ху@ня ввижається що гроші з бюджету плавно перетікають в бездонні кишені цієї жидівської рожи.