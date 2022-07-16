Єврокомісія пропонує запросити Україну до Конвенції про загальний транзит

Європейська комісія запропонувала запросити Україну приєднатися до Конвенції про загальний транзит – міжнародну систему митного транзиту товарів, яка гарантує спрощені процедури у цій сфері між Євросоюзом та країнами-партнерами.

Як ідеться у прийнятому у п'ятницю проєкті документа про позицію ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна відповідає всім необхідним критеріям для приєднання до Конвенції, включаючи юридичні, структурні та ІТ-вимоги", – зазначається у документі.



Також наголошується, що, "приєднання до цієї Конвенції передбачено у Угоді про асоціацію між ЄС та Україною та у стратегії ЄС з підготовки вступу України до ЄС".



Конвенція передбачає полегшений процес перевезення товарів між ЄС та сімома "країнами загального транзиту" – Норвегією, Ісландією, Швейцарією, Північною Македонією, Сербією, Туреччиною та Великобританією.



До членів договору застосовуються спрощені правила, такі як взаємно визнані фінансові гарантії митного транзиту та менша кількість перевірок. Вони допомагають скоротити витрати для підприємств ЄС та країн-партнерів, одночасно полегшуючи та стимулюючи торгівлю.



Після схвалення Радою ЄС ця позиція буде представлена найвищому органу Конвенції та іншим країнам-підписантам, які потім можуть офіційно запросити Україну долучитися.



Єврокомісія сподівається, що це може статися у жовтні цього року.