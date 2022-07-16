Єврооблігації України подорожчали майже на 15% після заяви МВФ

Українські єврооблігації 14-15 липня подорожчали в середньому на 14,5% на словах представника МВФ, що у Фонді очікують продовження Україною акуратного обслуговування свого держборгу.

За даними Bloomberg, за перші три дні тижня ціни українських паперів упали в середньому на 20%, у тому числі реагуючи на зроблену 11 липня пропозицію НАК "Нафтогаз України" відтермінувати всі платежі та погашення своїх єврооблігацій на два роки, передає Інтерфакс-Україна.



За облігації з погашенням у 2024-2033 роках давали лише від 16,5% до 18,2% від номіналу. Найкоротші облігації з погашенням на початку вересня 2022 року подешевшали найбільше – на 10,5 відсоткових пункта (в.п.), до 37,3% від номіналу, а папери з погашенням у вересні 2023 року впали в ціні до 25 1% від номіналу.



Проте висловлена у четвер позиція МВФ дозволила помітно відіграти цей обвал. Зокрема найбільше подорожчали єврооблігації 2022 року, майже повністю відігравши падіння – до 47% від номіналу. Щоправда, з урахуванням близькості терміну погашення це однаково відповідає прибутковості 924% річних.



Щодо паперів із погашенням у 2024-2033 роках, то тепер вони котируються в діапазоні 19%-20,2% від номіналу порівняно з 20,9-22,5% тиждень тому.



Їхні прибутковості на кінець п'ятниці становили від 115,1% річних за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2024 року до 57,5% за єврооблігаціями-2027 і до 41,4-40,3% річних за "найдовшими" паперами з погашенням у 2032-2033 роках.



Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися наприкінці тижня за ставкою 73,5%, у 2030 році – 38,3% річних.



Частково відіграли падіння за четвер-п'ятницю й ВВП-варранти – до 23,5% від номіналу з 21,9% у середу, проте це все одно нижче за рівень минулого тижня – 25,6% і набагато нижче за 38,8%, які за їх давали ще на початку червня.

Як повідомлялося, напередодні представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і Фонд очікує, що така ситуація збережеться і надалі.

Наприкінці червня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що український уряд вивчає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися.

За даними співрозмовників агентства, наразі розглядається кілька сценаріїв, а прийняття остаточного рішення не очікується до кінця літа. Bloomberg зазначає, що у вересні Україна має сплатити $1,4 млрд за зовнішнім боргом без урахування відсотків.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.