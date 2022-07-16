Рекламний ринок в Україні внаслідок війни впав на понад 70%, – Мінкульт

Унаслідок повномасштабної війни рекламний ринок в Україні впав на понад 70%.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Укрінформ.

"Рекламний ринок упав на понад 70% у зв’язку з повномасштабною війною", – сказав міністр.

За даними Всеукраїнської рекламної асоцації, обсяг телереклами у 2021 році оцінювався у понад 13,6 млрд грн і зріс на 12%, пише Forbes. У перші місяці 2022-го ринок зібрав загалом 1,7 млрд грн, але у березні обвалився до нуля. Квітень також був близький до нуля. У червні ринок ТВ-реклами становив 12% від показників лютого – 106,5 млн грн.