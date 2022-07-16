Очільниця МВФ закликала економіки світу приборкати інфляцію

Глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала двадцять найбільших економік світу, а також усі інші країни застосувати належні інструменти для зниження інфляції, яка загрожує глобальному економічному відновленню.

Про це вона заявила під час виступаючи на міністерській зустрічі G20 на Балі (Індонезія), передає Укрінформ.

"Передусім, країни повинні зробити все від них залежне, щоби знизити інфляцію. Якщо цього не зробити, це може загрожувати економічному відновленню й погіршити рівень життя вразливих верств населення", – наголосила глава Фонду.

Вона підкреслила, що війна РФ проти України не послаблюється, що створює додатковий тиск на ціни. Водночас, тривалі збої в торгівлі та поява нових "вузьких місць" у глобальних ланцюгах поставок дедалі більше обтяжують світову економічну діяльність.

Георгієва зазначила, що на рівні національних економік активізуються центральні банки, що є "гарною новиною". Однак це лише частина зусиль, необхідних для відповіді на виклики. У цьому зв’язку вона закликала уряди забезпечити незалежність центробанків, а також формувати фіскальну політику в такий спосі, щоби допомагати, а не перешкоджати їхнім зусиллям.

Наразі Індонезія, яка головує цього року в "Групі двадцяти" (G20), проводить зустріч глав економічно-фінансових відомств, а також керівників центробанків країн-членів Організації.