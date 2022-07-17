Росія планує відмовитися від SWIFT, – помічник Путіна

Помічник президента РФ з економічних питань Максим Орєшкін заявив, що російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Про це пише ТАСС, передає Meduza.

"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Уже я про це сказав, це насправді ключове завдання. Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", – сказав Орєшкін.

Помічник президента зазначив, що наступного тижня влада Росії зустрінеться з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, "як налаштовувати платежі". Орєшкін додав, що з партнерами з Китаю обговорюються "також інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію".

Раніше повідомлялося, що російський "Тінькофф Банк" призупинив вихідні SWIFT-перекази.

До того міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT, оскільки російські військовослужбовці отримують зарплату та "бойові" виплати за війну в Україні через "Газпромбанк", який досі не перебуває під західними санкціями.

Як повідомлялося, чотири російські банки, уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс, досі не відключили від системи SWIFT. Йдеться про АТ "Газпромбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та АТ "Дальнєвосточний банк".