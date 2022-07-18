Мінцифри запустило послугу реєстрації компаній через "Дію"
Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування нової послуги – "Автоматична реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю" на порталі "Дія".
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
"Ще одна послуга без чиновників. Автоматизуємо реєстрацію ТОВ для фізичних осіб", – зазначив він.
Взяти участь у бета-тестуванні нової послуги можна за посиланням. Нею може скористуватися повнолітні громадяни України, які мають податковий номер та унікальний номер запису у реєстрі (УНЗР).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль