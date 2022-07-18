БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
305 0

Мінцифри запустило послугу реєстрації компаній через "Дію"

дія,послуги

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування нової послуги – "Автоматична реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю" на порталі "Дія".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Ще одна послуга без чиновників. Автоматизуємо реєстрацію ТОВ для фізичних осіб", – зазначив він.

Взяти участь у бета-тестуванні нової послуги можна за посиланням. Нею може скористуватися повнолітні громадяни України, які мають податковий номер та унікальний номер запису у реєстрі (УНЗР).

Автор: 

Мінцифри (806) Дія (623)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 