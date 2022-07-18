Мережа магазинів H&M оголосила про згортання бізнесу в РФ

Шведська H&M Group (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, повідомив, що почав процес згортання бізнесу в Росії. Магазини H&M у країні не працюють із березня.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

H&M Group пояснила рішення про вихід з Росії "операційними проблемами та непередбачуваним майбутнім".

"Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим з огляду на поточну ситуацію продовжувати наш бізнес у Росії. Ми глибоко засмучені тим, який вплив це матиме на наших колег, і дуже вдячні за всю їхню наполегливу працю", – каже генеральна директорка H&M Group Хелена Хельмерссон.



Зазначається, що вмежах процесу згортання планується тимчасово відкрити фізичні магазини на обмежений період часу, щоб продати залишки запасів у РФ.

H&M працював у Росії з 2009 року. У березні 2022 року компанія призупинила продажі в РФ у відповідь на її вторгнення в Україну.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.