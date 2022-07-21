Державний лісгосп на Закарпатті купив елітну автівку Toyota під час війни

За 4 місяці з початку війни в системі закупівель Prozorro оприлюднено дані про придбання 234 легкових авто загальною вартістю 357 млн грн.

Як повідомляє моніторинговий портал Dozorro, це лише частина угод про придбання авто, укладених державними замовниками, оскільки увесь цей час такі закупівлі можна було проводити напряму.

Водночас серед оприлюднених у Prozorro під час війни даних є закупівлі коштовних авто.

Так, у трійку найдорожчих наразі увійшли:

пікап Toyota Hilux за 1,6 млн грн – його купило Брустурянське лісомисливське господарство на Закарпатті;

Toyota PROACE Verso за 1,46 млн грн, яку придбав Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр;

мінівен Hyundai Staria за 1,3 млн грн, придбаний Полтавською міськрадою.

Водночас найбільше на автівки під час війни витрачали підприємства: