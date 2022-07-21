Німеччина збирається заповнити газосховища на 95% через "шантаж" Росії

Німеччина підвищила свої цілі щодо зберігання газу, відображаючи зростаючу стурбованість щодо здатності країни опалювати будинки та працювати на заводах цієї та наступної зими. Тепер уряд вимагатиме, щоб сховища були заповнені на 95% до 1 листопада порівняно з попереднім рівнем 90%.

Про це заявив міністр економіки Роберт Хабек, передає Bloomberg.

Зазначається, що цей крок підвищує ймовірність того, що адміністрація канцлера Олафа Шольца втрутиться в управління резервами. Хабек попередив операторів сховищ, що контроль над об’єктами може бути позбавлений, якщо вони не виконають вимоги, назвавши це політикою "використай або втрать".

Незважаючи на те, що Москва відновила потік через критично важливий газопровід "Північний потік-1", Німеччина залишається у стані підвищеної готовності. Країна, яка заявила, що їй потрібно до 2024 року припинити свою залежність від російського газу, стурбована тим, що президент РФ Путін знову скоротить поставки, щоб помститися Європі за санкції через війну Росії в Україні.

"Насправді Росія використовує свою велику міць – надто велику міць, яку ми надали Росії, – для шантажу Європи та Німеччини, щодня виявляючи себе небезпечним фактором у постачанні енергії", – сказав Хабек.

Нові цілі Німеччини щодо зберігання були встановлені на рівні 75% на 1 вересня та 85% – на 1 жовтня, сказав Хабек.

Зараз запаси газу в країні заповнені приблизно на 65%. Знадобиться близько місяця, щоб підвищити рівень до вересневої перешкоди, виходячи з показників за тиждень до того, як "Північний потік-1" було зупинено на технічне обслуговування.

Як повідомлялося, російський "Газпром" оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоювався, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.