Raiffeisen припинить обмін готівкової гривні на євро через рішення НБУ
Банки групи Raiffeisen у країнах Європи припинять обмін готівкової гривні на іноземну валюту з 25 липня.
Як повідомляє пресслужба українського "Райффайзен Банку", йдеться про банки групи у Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії.
В банку пояснили таке рішення запровадженою Національним банком України забороною для комерційних банків з 25 липня купувати готівкову гривню у іноземних фінансових установ.
"Тому банки припиняють обмін готівкової гривні із зазначеної дати", – зазначається у повідомленні.
В банку нагадали, що за час надання цієї послуги українці обміняли більш ніж 1,1 млрд грн готівкою на місцеву валюту у мережі групи Raiffeisen.
"Райффайзен Банк" також зауважує, що він першим серед українських банків забезпечив перевезення гривневої готівки з Європи в Україну.
"Разом із тим, як і раніше, за межами України за допомогою гривневої платіжної картки можна буде сплачувати за товари та послуги, а також отримувати готівку в банкоматах у межах встановлених НБУ лімітів", – додали у пресслужбі банку.
Як повідомлялося, напередодні Національний банк України скасував із 25 липня дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.
Крім того, НБУ обмежив розрахунки гривневими картками українських банків за кордоном та перекази з гривневих карток за кордон, а також запровадив низку інших заходів для обмеження відтоку валюти.
Нацбанк також вперше з початку повномасштабного вторгнення ослабив офіційний курс гривні до долара США на 25% – з 29,25 грн/$ до 36,56 грн/$.
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