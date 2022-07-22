Raiffeisen припинить обмін готівкової гривні на євро через рішення НБУ

Банки групи Raiffeisen у країнах Європи припинять обмін готівкової гривні на іноземну валюту з 25 липня.

Як повідомляє пресслужба українського "Райффайзен Банку", йдеться про банки групи у Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії.

В банку пояснили таке рішення запровадженою Національним банком України забороною для комерційних банків з 25 липня купувати готівкову гривню у іноземних фінансових установ.

"Тому банки припиняють обмін готівкової гривні із зазначеної дати", – зазначається у повідомленні.

В банку нагадали, що за час надання цієї послуги українці обміняли більш ніж 1,1 млрд грн готівкою на місцеву валюту у мережі групи Raiffeisen.

"Райффайзен Банк" також зауважує, що він першим серед українських банків забезпечив перевезення гривневої готівки з Європи в Україну.

"Разом із тим, як і раніше, за межами України за допомогою гривневої платіжної картки можна буде сплачувати за товари та послуги, а також отримувати готівку в банкоматах у межах встановлених НБУ лімітів", – додали у пресслужбі банку.

Як повідомлялося, напередодні Національний банк України скасував із 25 липня дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Крім того, НБУ обмежив розрахунки гривневими картками українських банків за кордоном та перекази з гривневих карток за кордон, а також запровадив низку інших заходів для обмеження відтоку валюти.

Нацбанк також вперше з початку повномасштабного вторгнення ослабив офіційний курс гривні до долара США на 25% – з 29,25 грн/$ до 36,56 грн/$.