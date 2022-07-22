Україна хоче відкласти виплату боргу перед МВФ, – урядовий уповноважений

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Україна обговорює з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), у тому числі з Міжнародним валютним фондом (МВФ), відстрочку виплат за наданими кредитами на два роки, як і у випадку з єврооблігаціями.

Про це урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца заявив на обговоренні щомісячного огляду економіки України під час війни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми спілкуємося з МФО також, але там суто юридично можуть бути інші підходи… Думаємо у цьому напрямі", – сказав уповноважений.

Буца уточнив, що у випадку з Міжнародним валютним фондом (МВФ) без таких дій при продовженні всіх виплат Україна за підсумками цього року перерахує Фонду більше коштів, ніж отримає від нього навіть з урахуванням виділених Україні одразу після початку війни $1,4 млрд.

За його словами, є два основні варіанти вирішення проблеми: або хтось із членів G7 готовий замістити ці виплати, або МВФ збільшує фінансування України через нову програму.

Водночас урядовий уповноважений пояснив, що розпочати нову програму важко, тому що вкрай складно зробити макропрогноз на термін її дії.

"Спілкуємося з МВФ, яким може бути рішення. Поки що рано говорити які будуть варіанти... Бачимо проблему відтоку, але не можемо сказати, що у нас є якесь рішення, про яке публічно можемо сказати", – зазначив Буца.

Щодо заяви міжнародних партнерів у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів від 20 липня про готовність відстрочити виплати України за держборгом до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік, урядовий уповноважений зазначив, що ця заява матиме практичне застосування. За його словами, йдеться про перенесення термінів із досить м'яким графіком поступової виплати.

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Як повідомлялося, 20 липня Україна офіційно звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та члени "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.