Росія не поспішає забирати турбіну для "Північного потоку" з Німеччини, – Reuters

Турбіна для газопроводу "Північний потік", відсутність якої Росія називала причиною зниження прокачування газу цим трубопроводом до Європи, застрягла у Німеччині, оскільки "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

За даними одного із співрозмовників агентства, турбіна, яка зазвичай працює на російській компресорній станції "Портова", проходила технічне обслуговування в Канаді, але на прохання німецької влади була доставлена 17 липня до Кьольна логістичною компанією Challenge Group.

Водночас джерела агентства стверджують, що наразі незрозуміло, коли турбіну можна буде повернути з Німеччини до Росії. За їх словами, затримка може тривати кілька днів або навіть тижнів.

Один із співрозмовників пояснив, що Москва досі не надала документів, необхідних для ввезення турбіни в Росію, включно з інформацією про те, куди саме її доставляти і через який митний пункт.

Виробник турбіни – німецька Siemens Energy – зазначила, що не може вплинути на строки повернення обладнання до Росії.

"За звичайних обставин технічне обслуговування турбін є для нас рутинною операцією. Звичайно, ми хочемо максимально швидко транспортувати турбіну до місця експлуатації. Однак час, який це буде потрібно, не залежить виключно від нас", – заявили в компанії.

Читайте також: Путін погрожує новими обмеженнями постачання газу до Європи

Як повідомлялося, напередодні міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що відремонтована турбіна для "Північного потоку-1" прибула з Канади до Німеччини ще на початку цього тижня.

Водночас під час візиту до Ірану на початку цього тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

"Ми, звичайно, маємо їх отримати, бо це наша власність, це власність "Газпрому". "Газпром" має отримати не лише метал, не лише машину, а й документи на неї, і юридичні документи та технічну документацію", – зазначав російський президент.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.