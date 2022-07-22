Олігархом в Україні можуть визнати іноземного бізнесмена, – РНБО

До реєстру олігархів може потрапити й іноземний бізнесмен, якщо він веде діяльність на території України.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Радіо Свобода.

"Чи може громадянин іншої країни бути зареєстрований у нас як олігарх? Так, може", – сказав він, додавши, "якщо людина діє на території нашої країни, не має значення, громадянином якої країни вона є".

Секретар РНБО зазначив: "Вона може бути олігархом, якщо вона діє на території нашої країни та має три із чотирьох критеріїв, які записав наш законодавець".

У такий спосіб Данілов відповів на запитання, чи можуть внести в реєстр олігархів Ігоря Коломойського, якого згадано у документі, який напередодні в мережі виклав депутат Сергій Власенко ("Батьківщина"). Йдеться про нібито фотокопію "указу президента про втрату громадянства України" деякими особами, зокрема й Коломойським.

За словами Данілова, укази про громадянство передбачають наявність у них персональних даних. "Якщо в указах є персональні дані, вони закриті. Ви можете їх не побачити. Чи оприлюднять ці укази, я не можу сказати", – сказав Данілов.

Офіційного підтвердження справжності поширеного у мережі "указу" немає.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов, що під встановлені спеціальним законом ознаки олігархів в Україні підпадають 86 осіб.

Як повідомлялося, 29 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року. Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: