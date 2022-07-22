Тютюновий гігант Philip Morris планує піти з Росії до кінця року

Одна з найбільших світових тютюнових компаній – Philip Morris International (PMI) має намір до кінця 2022 року залишити російський ринок.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив головний виконавчий директор компанії Яцек Ольчак.

За його словами, це вихід з ринку є "досить складним процесом".



Ольчак додав, що російський ринок є для Philip Morris сьомим за величиною. Частка продукції тютюнової компанії над ринком РФ становить 27%.



"Ми старанно працюємо над тим, щоб згорнути нашу присутність у Росії. Але я не думаю, що це станеться протягом наступного кварталу. Я припускаю, що приблизно до кінця року ми зможемо піти з Росії", – сказав він.

Як повідомлялося, про плани виходу з російського ринку компанія Philip Morris заявила у березні 2022 року.

В Росії PMI належить тютюнова фабрика в Ленінградській області (ЗАТ "Філіп Морріс Іжора"), а також компанія "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг", яка через мережу філій більш ніж у 100 російських містах займається дистрибуцією сигарет. Восени минулого року PMI вирішило закрити фабрику в Краснодарському краї на тлі скорочення тютюнового ринку.

Портфель брендів включає марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament та ін. Компанія також випускає тютюнові стіки для своїх систем нагрівання тютюну Iqos.