Німецький віцепрем'єр виступив проти поновлення "Північного потоку-2"

Німеччина зможе впоратися з енергетичною кризою без поновлення реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в інтерв’ю ZDF, передає Інтерфакс-Україна.



За його словами, введення газопроводу в експлуатацію не є варіантом виходу зі складного становища, оскільки він тільки посилить залежність Німеччини від російського газу. Хабек зазначив, що німці досі цілком успішно долали кризу, "і ми можемо дуже пишатися цим".



Міністр сказав, що, попри високі ціни, величезну інфляцію і напружену ситуацію з постачанням енергії, "люди об'єдналися, і шукатимуть вирішення проблем, що виникають".



Глава Міненерго також висловився за підтримку плану Єврокомісії щодо зниження споживання газу, проти якого виступили кілька країн ЄС, і висловив сподівання, що ці держави "зрозуміють, наскільки переплетений континент".

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив, що постачання газу до Європи газопроводом "Північний потік" може бути скорочено вже в липні. При цьому він запропонував компенсувати це запуском газопроводу "Північний потік- 2". Проєкт було зупинено через вторгнення РФ до України.

Як повідомлялося, що Єврокомісія запропонувала країнам ЄС зменшити споживання газу на 15%. Зокрема, ЄК пропонує новий регламент, який встановить ціль для всіх держав-членів щодо скорочення попиту на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Водночас Португалія та Іспанія офіційно виступили проти планів ЄС скоротити споживання газу. За даними агентства Reuters, загалом щонайменше 12 із 27 держав-членів членів ЄС висловили занепокоєння під час обговорення пропозиції Єврокомісії обмежити споживання газу на 15%.