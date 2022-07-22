Керівництво відомої мережі військових магазинів викрили на махінаціях з гумдопомогою (оновлено)

Працівники Державного бюро розслідувань викрили засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення, на махінаціях з гуманітарною допомогою для ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба ДБР, у квітні підприємці звернулись до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безкоштовно бронепластини та захисні шоломи, вони обіцяли закупити їх власним коштом за кордоном та передати військовим, як гуманітарну допомогу.

За даними слідства, дляя цього комерсанти попросили надати сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до бюджету. Після того підприємці завезли з Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів задекларованою вартістю понад 800 тис. грн. Однак, за попередніми оцінками ринкова вартість амуніції складає приблизно 8 млн грн, зауважують в ДБР.

"Надалі, замість того, щоб безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них. Водночас бронепластини та шоломи були виставлені на продаж через мережу власних магазинів", – повідомили в ДБР.

21 липня правоохоронці провели 8 обшуків за місцями проживання вказаних осіб, у магазинах та складах. У зловмисників вилучено 120 тис. незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

Власнику та керівнику торгової мережі повідомлено про підозру у продажі товарів безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

У повідомленні ДБР не вказано, про яку мережу магазинів йдеться, однак за даними УП, йдеться про "Воєнторг "ДіСІ".