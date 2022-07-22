ЄС в останній момент відмовився від санкцій проти найбільшого виробника титану з Росії, – WSJ

Європейський Союз в останній момент заблокував пропозицію накласти санкції на російську металургійну компанію "ВСМПО-Авісма" після того, як Франція та інші країни-члени виступили проти цього кроку через побоювання можливої заборони у відповідь з боку РФ на експорт титану до ЄС.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів ЄС.



Зазначається, що компанія є найважливішим постачальником титану для Airbus SE, найбільшого у світі виробника комерційних реактивних літаків. Airbus публічно закликав ЄС утриматися від санкцій щодо російського титану.



За словами співрозмовників видання, спочатку "ВСМПО" планувалося додати до санкційного списку оборонних компаній РФ, адже вона постачає матеріали для виготовлення російських реактивних винищувачів, зокрема літаків, які брали участь у війні в Україні.

Він частково належить російській оборонній компанії "Ростех", яка виробляє зброю для російської армії. "Ростех" очолює підсанкційний олігарх Сергій Чемезов.



Дипломати ЄС сказали, що країни-члени висловили занепокоєння, що обмеження експорту для компанії може спровокувати взаємний крок з боку Москви щодо припинення продажу титану "ВСМПО" компаніям ЄС.

За даними Airbus, Росія постачає до половини титану для аерокосмічної промисловості у всьому світі. Згідно з травневим звітом консалтингової фірми AlixPartners, європейський виробник літаків сам закуповує близько 65% свого титану у "ВСМПО".

За даними Trade Data Monitor, титан є відносно невеликим джерелом доходу для російської економіки: 2020 року його експорт становив $415 млн у порівнянні з $16 млрд за залізо та сталь.

Як повідомлялося, напередодні Євросоюз запровадив санкції проти 57 фізичних та юридичних осіб у межах сьомого пакету санкцій.