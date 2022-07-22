У Росії виникли проблеми з постачанням жувальної гумки Orbit

Американська компанія Mars зіштовхнулася зі складнощами з постачанням жувальної гумки під брендом Orbit. Причина може бути у підпаданні під санкції ЄС гумової основи для жуйки із синтетичних полімерів.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.



За їх словами, компанія не відвантажує нові партії, оскільки зіткнулася з нестачею імпортних інгредієнтів. Ще два співрозмовники видання у великих мережах кажуть, що Mars попереджав про скорочення асортименту Orbit через проблеми з інгредієнтами та зміни в ланцюжку поставок.



За словами представника однієї з мереж магазинів, Mars попередив, що не зможе відвантажувати половину асортименту, що є в мережі, до кінця року, а на другу половину накладено обмеження поставок до кінця липня.



Виробник посилається на логістичні проблеми – відсутність можливості привезти основний інгредієнт для виготовлення жуйки, кажуть у мережі універсамів "Вірний".



Там додали, що Mars має поінформувати мережу про подальший розвиток ситуації за тиждень.



Американська Mars – один із найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Портфель брендів включає Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M's та інші. У Росії компанія управляє десятьма фабриками, жувальні гумки Orbit випускаються на майданчику в Санкт-Петербурзі.

Як повідомлялося, у березні корпорація Mars заявила, що скоротить бізнес в Росії, проте продовжить роботу своїх російських підприємств, які виробляють солодощі та корми для тварин.