Волонтери заявили, що нові обмеження Нацбанку унеможливлюють закупівлю обладнання для армії. Регулятор каже, що це не так

Національний банк 21 липня обмежив розрахунки гривневими картками українських банків за кордоном в межах 100 тисяч гривень на місяць. Волонтери заявляють, що це унеможливить придбання коптерів та обладнання для військових, яке зазвичай закуповують за кордоном та яке коштує понад 100 тис. грн.

Як пише активіст Сергій Стерненко у Telegram, рішення НБУ ставить під загрозу існування в Україні волонтерського руху.

"Це означає, що фізособи (а це понад 90% волонтерського руху) не зможуть закуповувати для ЗСУ усе необхідне. Найчастіше такі закупівлі відбуваються саме за кордоном. Оскільки вартість того ж 1 ПНБ PVS14 становить понад 100 тис. грн, або коптери Dji Mavic 3 fly more combo коштують близько 100 тис. грн, то придбати їх буде майже неможливо.

Придбати це з не гривневої карти теж не варіант, бо купівля валюти з гривневих карток заборонена. Оплата по виставленому рахунку також відпадає, бо купівля товарів на великі суми по SWIFT заборонена", – зазначив він.

Стерненко додав, що Нацбанк запроваджував такі обмеження з метою захисту економіки, але за відсутності винятків для волонтерів "це призведе до катастрофи, яка дуже погано вплине на забезпечення армії".

Активіст закликав Нацбанк переглянути у найкоротші строки свої рішення.

Ще один волонтер Павло Бондаренко наголошує, що купувати обладнання в Україні – "це брати у бариг, які завезли засоби як гуманітарку і продають в чорну з націнкою".

"Останній раз, коли я брав коптер в Україні, то з нього навіть не зняли стікер з ціною у євро від німецького роздрібного магазину. Це рішення – ще більше навантаження на фонди, зменшення швидкості закривання потреб "на вчора", неможливість отримати допомогу від людей, які не можуть оформити офіційний запит через відстані чи недовіру до командування", – зазначив він.

Водночас у Національному банку наголосили, що нові обмеження ніяк не позначаться на волонтерському русі та здатності їхньої роботи за кордоном. У регуляторі нагадали, що ще на початку квітня було запроваджене послаблення для волонтерів.

"Так, фізичні особи можуть купувати та перераховувати іноземну валюту для купівлі товарів оборонного призначення за кордоном у межах щомісячного ліміту в розмірі 400 тис. грн в еквіваленті. До таких товарів належать більшість з тих, що постачаються волонтерами: бронежилети, каски, шоломи, прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги тощо", – зазначили в пресслужбі.

Також підкреслюється, що НБУ не встановлював жодних обмежень на перерахування валюти з рахунків благодійних фондів або будь-яких інших юридичних осіб з метою закупівлі будь-яких товарів волонтерської допомоги.