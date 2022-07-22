ЄС зобов'язав підсанкційних росіян декларувати активи у Європі

Росіяни, які потрапили під санкції, повинні будуть розкрити свої активи в країнах Європейського Союзу відповідно до останнього пакету заходів блоку. Невиконання цих вимог може призвести до арешту незадекларованих активів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на повідомлення Ради ЄС.



Зазначається, що фізичні та юридичні особи, додані до санкційного списку ЄС, повинні будуть надавати відповідним органам інформацію про будь-які кошти чи інші економічні ресурси, якими вони володіють або контролюють у Європі. Невиконання цього буде вважатися обходом санкцій.



Відповідно до чинного режиму санкцій ЄС, активи, на які поширюються санкції, заморожені. Тобто вони не можуть бути використані і після закінчення терміну санкцій будуть розморожені.

Водночас управління замороженими активами також є дорогим для держав-членів. ЄС наразі шукає способи посилити свої повноваження, щоб мати можливість конфіскувати, а не заморожувати активи, щоб використовувати їх зокрема для післявоєнного відновлення України.

Також у ЄС обговорюють пропозицію зробити ухилення від санкцій злочином, щоб забезпечити правову основу для арешту активів.

Рішення про притягнення окремих осіб до відповідальності за порушення санкцій зможуть приймати суди держав-членів блоку. Ці рішення можуть призвести до конфіскації активів, які не були задекларовані. За словами чиновника, цей крок задуманий, щоб стимулювати людей, які потрапили під санкції, звітувати про свої активи.

Як повідомлялося, 21 липня Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти РФ. Зокрема, запроваджується заборона на купівлю та імпорт російського золота до ЄС або до будь-якої третьої країни. Обмеження стосується і ювелірних виробів. Крім того, посилений експортний контроль над товарами подвійного призначення та передовими технологіями, які можуть використовуватися для військово-промислового комплексу РФ. Також нові заходи розширюють вже існуючу заборону доступу до портів на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій.