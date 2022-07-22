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IT-школи з "Дія.City" не сплачуватимуть ПДВ, – Мінцифри

дія

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про скасування податку на додану вартість для IT-шкіл, які є резидентами спеціального податкового режиму "Дія.City".

Про це він написав у Telegram.

"Це важлива частина реформи IT-освіти. Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування... Продовжуємо реформувати IT-освіту, щоб в Україні з‘явилося більше крутих айтішників", – зазначив міністр.

Федоров додав, що за підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500-600 тисяч спеціалістів. Тому пріоритет держави – забезпечити якісною освітою людей, які хочуть працювати в IT.

"Дія City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Автор: 

податки (2421) ПДВ (414) ІТ-індустрія (545) Федоров Михайло (255) Мінцифри (806) Дія (623)


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