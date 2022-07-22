Україна сформувала продовольчі резерви для своїх громадян, – Мінагрополітики

На сьогодні при кожній обласній військовій адміністрації, території якої тимчасово перебувають під окупацією, заготовлені базові продуктові набори та сформовано продовольчі резерви, щоб після деокупації одразу ж забезпечити мешканців цих областей продовольством. Це Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська та Харківські області.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба Мінагрополітики.

Він також розповів, як уряд реалізовує план із забезпечення продуктової безпеки в умовах воєнного стану.

"Ще на початку березня за бюджетні кошти уряд почав закуповувати продовольчі товари вітчизняного виробництва зі списку критичних товарів для споживання та передавати їх населенню. Товари закуповувалися через місцеві військові адміністрації і використовувалися фактично для двох цілей – роздачі внутрішньо переміщеним особам в усіх областях України, а також для формування резерву на випадок потенційного форс-мажору чи блокування того чи іншого регіону", – підкреслив він.

Висоцький пояснив, що базовий набір – це 12,5 кг продуктів довгострокового зберігання, куди входять крупи, олія, консерви, молочні та м'ясні продукти, картопля, сухарі, печиво.