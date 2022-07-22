Ватажки бойовиків на Донбасі заявили про блокування Google

Ватажки угруповань "ДНР" та "ЛНР" заявили про блокування роботи пошукача Google на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Радіо свобода із посиланням на інформаційні ресурси угрупувань.

Так, напередодні ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що Google "веде цілеспрямовану пропаганду тероризму та екстремізму", а тому ухвалене рішення про блокування пошуковика.

Вже сьогодні таку ж заяву зробив ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Він стверджує, що Google "відкрито, за наказом своїх кураторів з американського уряду, пропагує тероризм та насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу".

Нагадаємо, що у травні в ОРДЛО вже заблокували Facebook та Instagram, заявивши, що ці платформи буцімто допускають "заклики до насильства щодо російськомовних користувачів".