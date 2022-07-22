БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
421 0

Ватажки бойовиків на Донбасі заявили про блокування Google

гугл

Ватажки угруповань "ДНР" та "ЛНР" заявили про блокування роботи пошукача Google на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Радіо свобода із посиланням на інформаційні ресурси угрупувань.

Так, напередодні ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що Google "веде цілеспрямовану пропаганду тероризму та екстремізму", а тому ухвалене рішення про блокування пошуковика.

Вже сьогодні таку ж заяву зробив ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Він стверджує, що Google "відкрито, за наказом своїх кураторів з американського уряду, пропагує тероризм та насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу".

Нагадаємо, що у травні в ОРДЛО вже заблокували Facebook та Instagram, заявивши, що ці платформи буцімто допускають "заклики до насильства щодо російськомовних користувачів".

Автор: 

Google (587) ОРДЛО (21)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 