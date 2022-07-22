Деякі мережі АЗС підняли ціни на пальне після стрибка курсу долара
Низка мереж АЗС відреагувала зростанням цін на пальне після вчорашнього стрибка офіційного курсу долара.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема, зростання в ціні зафіксовано в мережі Prime. Там бензин марки "А-95" з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн – до 55 грн/л.
На 5,5 грн і 6,5 грн – до 55 і 59 грн/л – здорожчали бензин і дизпаливо відповідно в рівненській мережі "Олас".
В мережі "Катрал" ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн), на дизпаливо – до 58,99 грн/л (+3,99 грн).
На 4 грн – до 57,90 грн/л – підняла ціну дизельного пального Chipo.
Крім того, на 1-2 грн в бік збільшення відкоригували ціни Mango й "Рур груп".
В той же час найбільші мережі країни ціни не змінювали.
Як повідомлялося, 21 липня Національний банк підняв офіційний курс долара на 25% – до 36,56 грн/$. Саме це оператори називають причиною перегляду цін.
Разом з тим, на думку експертів, попри зростання офіційного курсу валюти ціни на пальне в українських мережах АЗС мають всі шанси втриматися на поточному рівні.
Будь ласка, зачекайте...
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