Найбільший порт Європи заявив про зупинку контейнерних перевезень до Росії

Порт Роттердама оголосив про повну зупинку відвантаження та прийому контейнерів, які призначені для відправлення в Росію або прибувають із неї. Водночас постачання російської нафти до Індії через цей порт зросло.

Про це йдеться у заяві порту.

"Контейнерні перевезення в Росію та з Росії припинилися, а постійні вузькі місця в глобальній контейнерній логістиці призвели до переміщення вантажів з великих контейнерних портів у менші", – йдеться у повідомленні порту.

Зазначається, що в очікуванні санкцій щодо вугілля та нафти в останні місяці було менше імпортовано російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів та СПГ.

Водночас у порту Роттердама зазначили, що війна в Україні призвела до різкого зростання імпорту вугілля та CПГ на тлі пошуку європейськими країнами альтернативи російському газу.

Крім того, обсяг перевалки сирої нафти збільшився, а нафтопродуктів знизився. Перевалка залізняку, сільськогосподарських вантажів і контейнерів була нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.

У порту додали, що за перші пів року 2022 року перевезення наливних вантажів зросли на 4,6%. Перевезення сирої нафти збільшилося на 4,3% за рахунок постачання російської нафти через Роттердам, зокрема, до Індії.