АРМА тримає на депозитах рекордні 930 мільйонів
Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління кошти на загальну суму понад 926 мільйонів гривень (у тому числі 847 млн грн, $622 тис. та 1,9 млн євро).
Як повідомляє пресслужба АРМА, ці кошти знаходяться на депозитних рахунках у державному банку.
"Це найбільша сума, розміщена на депозитних рахунках АРМА у державному банку за весь період існування Агентства. При цьому лише в період дії воєнного стану в управління АРМА передано майже 230 млн грн, або четверту частину поточного депозиту", – зазначається у повідомленні.
В АРМА уточнили, що на розміщені на депозитах кошти нараховуються відсотки, що вже дозволило збільшити грошові активи на близько 130 млн грн.
Крім того, під час війни АРМА вперше отримало в управління арештовані дорогоцінні метали – 830 кг срібла, яке буде реалізовано на торгах з подальшим поповненням депозитних рахунків.
Як повідомлялося, наприкінці травня Верховна Рада дозволила АРМА купувати за рахунок розміщених на таких рахунках коштів облігації внутрішньої державної позики.
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