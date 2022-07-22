Нацбанк вирішив ліквідувати "Мегабанк" Суботіна

Національний банк України (НБУ) вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Мегабанк".

Відповідне рішення № 362-рш правління НБУ ухвалило 21 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

Нагадаємо, 2 червня Нацбанк ухвалив рішення віднести "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних.

В Нацбанку зазначали, що проблеми в діяльності "Мегабанку" не були спричинені запровадженням воєнного стану, а почалися задовго до початку війни. Зокрема, банк було віднесено до категорії проблемних ще 3 лютого через суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику, систематичне кредитування пов’язаних осіб, значний обсяг непрофільних активів на балансі, невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Можливу суму виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 21 травня Нацбанк оцінює у 4,4 млрд грн. Водночас, за даними Нацбанку, державна компанія "Укренергомашини" на рахунках оголошеного неплатоспроможним "Мегабанку" тримала 1,4 млрд грн.

Своєю чергою основний власник "Мегабанку" Віктор Суботін, який також є багаторічним керівником державного "Турбоатома" (зараз – "Укренергомашини"), звинуватив НБУ у тому, що на початку повномасштабної війни Нацбанк відмовив "Мегабанку" у наданні кредитів рефінансування.

Нагадаємо, за підсумками роботи у 2021 році "Мегабанк" отримав 114,25 млн грн прибутку.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.