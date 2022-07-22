Нацкомісія затвердила ліцензійні умови зі зберігання енергії

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 22 липня прийняла постанову "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії".

Як повідомляє пресслужба НКРЕКП, ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі зберігання енергії впорядковують діяльність ліцензіатів зі зберігання енергії на ринку електричної енергії.

Зокрема, вони встановлюють перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, а також визначають перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження такої діяльності.

"Затвердження ліцензійних умов забезпечить використання систем накопичення енергії з метою збалансування роботи енергосистеми та підвищення стабільності електропостачання для споживачів", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у лютому Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії".

Зокрема, законом: