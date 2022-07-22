Суд арештував додаткові активи кума Путіна та його дружини в Україні

Рішенням суду арештовано додаткові активи лідера забороненої партії "ОПЗЖ" та кума Владіміра Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з РФ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, арешт накладено на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн, банківські рахунки на 1,3 млн грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, а також приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин РФ, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

У спецслужбі уточнили, що активи арештовано в рамках розслідування схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

"Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко", – зазначається у повідомленні.

В ході досудового розслідування СБУ отримала докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.

Досудове розслідування у справі здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України; ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

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Як повідомлялося, Медведчука затримали після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн.

Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.