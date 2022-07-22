Естонія виділила 5 мільйонів євро на навчання українських дітей
Уряд Естонії виділив 5,1 млн євро навчальним закладам для підтримки освіти українських дітей.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Як повідомляється, Естонія прийняла понад 13 тис. українців віком до 19 років, понад 4,8 тис. українських дітей і молоді зареєстровані в системі освіти Естонії на всіх освітніх рівнях.
Міністерство освіти та досліджень створило в Таллінні 1 тис. додаткових місць у закладах загальної середньої і професійно-технічної освіти для продовження навчання тимчасово переміщених українських дітей – 1 вересня стартує "Школа Свободи" для українців та освітня консультативна служба Education Estonia.
Зазначається, що естонські EdTech надають українським дітям цифрові рішення безоплатно, а декілька естонських EdTech компаній презентували цифрові навчальні платформи, ігри та інструменти українською мовою.
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