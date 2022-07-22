Підвищення офіційного курсу долара на 25%: Як відреагували обмінники і банки

Підвищення Національним банком офіційного курсу долара на 25% – з 29,2549 грн/$ до 36,5686 грн/$ – за добу призвело до подорожчання долара на різних сегментах валютного ринку для населення в середньому на 1,5-2 грн.

Зокрема, у банківських обмінниках продати долар тепер можна за курсом 37,5-37,8 грн/$, а купити – по 38,5-39 грн/$, хоча напередодні деякі банки ставили курс продажу 40 грн/$ або навіть вище, свідчать дані агентства Інтерфакс-Україна.

На "чорному" ринку, за даними ресурсів "Мінфін" та Finance.ua, курс більш-менш стабілізувався вдень у п'ятницю на наступних рівнях:

купівля – 38,2-38,4 грн/$;

продаж – 38,8-39 грн/$.

Найбільші зміни в окремих банках відбулися з курсами з карткових операцій, особливо з курсом купівлі долара, оскільки НБУ зберіг умову, що він не може бути нижчим за офіційний. У результаті окремі банки підвищили курс придбання долара одразу на 4-5 грн/$, проте загалом по ринку курси купівлі за картами вирівнялися і дорівнювали офіційному або трохи вищому.

Також суттєве подорожчання валюти при розрахунку картками за кордоном відбулося й у низці банків, наприклад, в у "Укрсиббанку" та "Креді Агріколь Банку", які утримували карткові курси на нижчому рівні порівняно з готівковим. Водночас лідери ринку – "Приватбанк" та monobank – підвищили курси долара в межах 1 грн/$.

У підсумку новий діапазон курсів продажу долара за картками встановився на рівні близько 36,9-38 грн/$.

Загалом, говорячи про всі ринки, до середини п'ятниці можна констатувати, що розрив між їхніми курсами став меншим, хоча спреди всередині сегментів валютних обмінників і чорного ринку розширилися.

"Ринок зараз шукає нову точку рівноваги, і я думаю, що це буде максимум 1-3 дні, і її буде знайдено", – прокоментував ситуацію на ринку заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Він наголосив, що після зміни офіційного курсу у Нацбанку набагато більше можливостей для його захисту.

"Тому, на нашу думку, довіра до цього рівня курсу має бути набагато більшою", – вважає Ніколайчук.

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Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.