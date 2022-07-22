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Новини
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Підвищення офіційного курсу долара на 25%: Як відреагували обмінники і банки

доллар,курс

Підвищення Національним банком офіційного курсу долара на 25% – з 29,2549 грн/$ до 36,5686 грн/$ – за добу призвело до подорожчання долара на різних сегментах валютного ринку для населення в середньому на 1,5-2 грн.

Зокрема, у банківських обмінниках продати долар тепер можна за курсом 37,5-37,8 грн/$, а купити – по 38,5-39 грн/$, хоча напередодні деякі банки ставили курс продажу 40 грн/$ або навіть вище, свідчать дані агентства Інтерфакс-Україна.

На "чорному" ринку, за даними ресурсів "Мінфін" та Finance.ua, курс більш-менш стабілізувався вдень у п'ятницю на наступних рівнях:

  • купівля – 38,2-38,4 грн/$;
  • продаж – 38,8-39 грн/$.

Найбільші зміни в окремих банках відбулися з курсами з карткових операцій, особливо з курсом купівлі долара, оскільки НБУ зберіг умову, що він не може бути нижчим за офіційний. У результаті окремі банки підвищили курс придбання долара одразу на 4-5 грн/$, проте загалом по ринку курси купівлі за картами вирівнялися і дорівнювали офіційному або трохи вищому.

Також суттєве подорожчання валюти при розрахунку картками за кордоном відбулося й у низці банків, наприклад, в у "Укрсиббанку" та "Креді Агріколь Банку", які утримували карткові курси на нижчому рівні порівняно з готівковим. Водночас лідери ринку – "Приватбанк" та monobank – підвищили курси долара в межах 1 грн/$.

У підсумку новий діапазон курсів продажу долара за картками встановився на рівні близько 36,9-38 грн/$.

Загалом, говорячи про всі ринки, до середини п'ятниці можна констатувати, що розрив між їхніми курсами став меншим, хоча спреди всередині сегментів валютних обмінників і чорного ринку розширилися.

"Ринок зараз шукає нову точку рівноваги, і я думаю, що це буде максимум 1-3 дні, і її буде знайдено", – прокоментував ситуацію на ринку заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Він наголосив, що після зміни офіційного курсу у Нацбанку набагато більше можливостей для його захисту.

"Тому, на нашу думку, довіра до цього рівня курсу має бути набагато більшою", – вважає Ніколайчук.

Читайте також: Нацбанк підняв офіційний курс долара на 25% – до 36,56 грн/$

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.

Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Нагадаємо, з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн/$.

Автор: 

банки (6956) валюта (2166) долар (415) курс (1496) обмін валюти (699)


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Майже сорок... А що ж далі буде???
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22.07.2022 18:17 Відповісти
Как что? Конєц Епохі Бєдності
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22.07.2022 20:27 Відповісти
Гривню підстраюють під курс рубля чи як розуміти фінти Зе влади.
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22.07.2022 23:07 Відповісти
Ви, вибачте, математику принципово пропускали? Економіка обвалилася на ~50%, експорт впав - за рахунок чого тримати валютний баланс?
І про (майбутні) "фінти" варто думати перед голосуванням
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23.07.2022 01:24 Відповісти
Три роки тому я попереджав, що обравши клоуна преZeдентом очікуйте на бакс по 40, масове безробіття, злидні і шалену корупцію. Зараз мій прогноз реалізувався на 100%.
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23.07.2022 11:18 Відповісти
Как как-цены подскочили,бензин,товары первой необходимости,украинцев обобрали на25 процентов и что характерно,эти ***.ди под куполом сразу же подняли себе зарплату и выплаты,вобщем у них все в шоколаде а вы е.итесь панове как хотите особенно пенсионеры на 2075грв.
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23.07.2022 12:50 Відповісти

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