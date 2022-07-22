Нацбанк оштрафував власника кредитного сервісу "ШвидкоГроші"

Національний банк України виявив з боку ТОВ "Споживчий центр" (ЄДРПОУ 37356833) порушення зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу Національного банку відповідну інформацію та копії документів.

Як повідомляє пресслужба регулятора, за несвоєчасне надання інформації Національний банк застосовує штрафну санкцію в розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Отже, у зв’язку з виявленим фактом несвоєчасного надання інформації Національному банку протягом суттєвого періоду часу на запит з метою розгляду звернення споживача фінансових послуг на виконання закону "Про звернення громадян" до ТОВ "Споживчий центр" застосовано захід впливу у вигляді накладення мінімального штрафу в розмірі 1 700 грн – за перше таке встановлене порушення протягом календарного року", – зазначається у повідомленні.

ТОВ "Споживчий центр" продовжує здійснювати свою діяльність у період воєнного стану у відповідності до наявної ліцензії – надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту. За даними на сайті компанії, вона надає споживчі кредити під брендом "ШвидкоГроші".