SpaceX вивела на орбіту 53 інтернет-супутника Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 24 липня успішно вивела на орбіту чергову групу з 53 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це йдеться в повідомленні SpaceX, передає Інтерфакс-Україна.

Запуск здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася для запусків уже восьмий раз, приблизно через дев'ять хвилин здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, яка знаходилася за 650 км від космодрому в Атлантиці.

Це вже 54 вивід на орбіту групи інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проекту Starlink і п'ятий цього місяця.

Інтернет-супутники вагою 290 кг кожен увійдуть до складу орбітального угруповання SpaceX.

Раніше SpaceX запустила вже 2 904 інтернет-супутники Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 2,6 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

На даний момент компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Як повідомив засновник SpaceX Ілон Маск, інтернет-мережа Starlink вже доступна користувачам у 36 страхах світу.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом – із 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.