Україна обвалила бізнес РФ з експорту зброї, – ЗМІ

Плани РФ щодо експорту своїх озброєнь руйнуються через втрати російської армії у війні проти України.

Про це йдеться у статті Foreign Policy, передає Укрінформ.

Як заявили представники Пентагону і розвідки США, очікується, що запланований Кремлем великий продаж зброї до Африки постраждає через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Це позбавляє Москву серйозного джерела прибутків.

Серйозні втрати Росією високотехнологічної техніки в Україні, зокрема сотень танків та гелікоптерів, призведуть до значного уповільнення постачання зброї Кремля до Африки.

Своєю чергою, це може призвести до початку домінування на ринку Африки російських конкурентів конкурентів таких як Китай та США.

За підрахунками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, на Росію припадає майже половина основного експорту озброєнь до Африки, переважно вона постачає зброю до Алжиру, Єгипту, Судану та Анголи.

"Ми очікуємо, що у них виникнуть реальні проблеми з доставкою обладнання через те, що вони втрачають техніку в Україні", – сказав представник американської розвідки на умовах анонімності.

У Пентагоні вбачають серйозні наслідки для оборонно-промислової бази Росії через санкції США та Заходу, які вже підірвали здатність Кремля поповнювати запаси складних деталей, таких як системи наведення та мікрочіпи, що використовуються у високоточних боєприпасах.

Як повідомлялося, Росія витрачає на війну в Україні близько $400 млн на день. Загалом Росія витратила на війну близько $55 млрд з початку повномасштабного вторгнення.