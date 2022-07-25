"Ощадбанк" отримав 4 мільярди збитку з початку року

Державний "Ощадбанк" за перше півріччя зафіксував збиток 4,03 млрд грн порівняно з прибутком на 512,6 млн грн за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Finbalance.

Так, збиток банку за червень становив 448,6 млн грн, за травень – 1,3 млрд грн, за квітень – 2,53 млрд грн, за березень – 199 млн грн, за лютий – 683 млн грн, тоді як за січень він декларував прибуток 1,12 млрд грн.

В "Ощадбанку" пов'язують збитки із доформуванням резервів на суму 5,4 млрд грн.

"Необхідність таких резервів було викликано погіршенням якості кредитного портфеля внаслідок військового нападу РФ на територію України. Банк завжди дотримується консервативного підходу до формування резервів", – зазначили в банку.

Крім того, вплив також мали зменшення чи скасування багатьох комісій та кредитні канікули для позичальників, які банк запроваджував на певний період.

Як повідомлялося, "Ощадбанк" за 2021 рік отримав чистий прибуток у розмірі 1,1 млрд, що у 2,5 раза менше, ніж у 2020 році – 2,8 млрд грн.

Нагадаємо, "Ощадбанк" засновано 1991 року. Його єдиним власником є ​​держава.